Apprensive | eroiche | nevrotiche | tossiche | affermate | sopravvissute | un libro raccoglie le storie di una trentina di madri | diversissime tra loro eppure legate da un fil rouge

(Di venerdì 8 luglio 2022) Maternità è una donna con in braccio un bambino: è sano, è il suo bambino. «Ci si aspetta che sia felice, deve essere felice perché ha tutto quello che desiderava, no?», provoca Roberta Colombo Gualandri, che, insieme a Silvia Icardi, firma ilLe parole delle, voci, sussurri, grida. «E invece no. Non è felice. Non è detto che una madre sia felice e deve poterlo dire: che è frustrata, triste, arrabbiata, sola, sconfitta. Ho lavorato a questo progetto proprio per mandare questo messaggio. E non solo alle». Depressione post-partum: fattori di rischio e campanelli d'allarme guarda le foto ...