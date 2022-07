Alessia Marcuzzi, la rivelazione sulle sue preferenze sessuali: non è tutto come sembra (Di venerdì 8 luglio 2022) Alessia Marcuzzi svela un particolare della sua vita intima. Infatti, la conduttrice, si mette a nudo rivelando dettagli su dettagli Una delle conduttrici che un tempo era molto seguita su Mediaset, ha fatto una rivelazione che lascia tutti a bocca aperta. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi, donna che ha scelto di buttare via la maschera e di fare il suo coming out. Da diversi anni a questa parte molte persone stanno cercando in tutti i modi di far valere i propri diritti, cosa che ha dato la forza e l’ispirazione anche ad altri di seguire quella strada. Intorno al 2000, pensare ad una donna che avesse scelto come compagno di vita un’altra donna, era una notizia a dir poco sconvolgente. Oggi però, anche se per alcuni non sia cambiata, fortunatamente la maggior parte non ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 luglio 2022)svela un particolare della sua vita intima. Infatti, la conduttrice, si mette a nudo rivelando dettagli su dettagli Una delle conduttrici che un tempo era molto seguita su Mediaset, ha fatto unache lascia tutti a bocca aperta. Stiamo parlando di, donna che ha scelto di buttare via la maschera e di fare il suo coming out. Da diversi anni a questa parte molte persone stanno cercando in tutti i modi di far valere i propri diritti, cosa che ha dato la forza e l’ispirazione anche ad altri di seguire quella strada. Intorno al 2000, pensare ad una donna che avesse sceltocompagno di vita un’altra donna, era una notizia a dir poco sconvolgente. Oggi però, anche se per alcuni non sia cambiata, fortunatamente la maggior parte non ...

zazoomblog : Alessia Marcuzzi torna in tv ma non vuole rinunciare a LUI: l’indiscrezione - #Alessia #Marcuzzi #torna #vuole - DessiLiviana : La salopette di Alessia Marcuzzi è il pezzo furbo che non può mancare nel guardaroba d'estate - Elle - CronacaSocial : Alessia Marcuzzi vuole al timone del suo nuovo programma Boomerissima il figlio Tommaso Inzaghi. Ma avete visto com… - vagin_tonic : Viva Alessia marcuzzi - StraNotizie : Boomerissima, Alessia Marcuzzi vuole coinvolgere il figlio Tommaso Inzaghi -