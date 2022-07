Wimbledon | Nadal shock | ' Non so se gioco con Kyrgios'

Pubblicità

gippu1 : #Nadal che obbedisce all'istinto e continua a giocare da infortunato, sotto di un set, nonostante persino il padre… - Eurosport_IT : NADAL NON SI ARRENDE, MAI! ?????? Il maiorchino vince l'ennesima battaglia e raggiunge Kyrgios in semifinale! ????????… - FiorinoLuca : Difficile spiegare ciò che abbiamo visto oggi sul Centre Court: #Nadal sembrava a un passo dal ritiro nel secondo s… - Luxgraph : Wimbledon, allarme Nadal: 'Kyrgios? Non so se lo affronterò' - AndMas7 : @meloccaros faccio umilmente notare delle imprecisioni in the insider (che adoro), Nadal perse la prima finale in 4… -

Lo spagnolo infatti non è così sicuro di potersi giocare la semifinale dicontro Nick ..., semifinale a rischioha spiegato di avere avvertito dolore per quasi una settimana e che ...... adesso Rafanon è così sicuro di potersi giocare la semifinale dicontro Nick Kyrgios . Lo spagnolo, numero 2 del seeding, ne ha parlato in conferenza stampa, anticipando che farà "...Rafa Nadal provided no assurance that he would be able to turn up for his Wimbledon semi-final on Friday against Australian Nick Kyrgios after the Spaniard played through an abdominal injury to beat ...In vista della semifinale il numero due del seeding manifesta tutta la sua preoccupazione: "Onestamente, non posso dare una risposta chiara" ...