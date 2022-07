Un’antologia di favole firmate Montanelli

(Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo due anni di vacche grasse l’editoria libraria è in affanno e qualcuno, alla Mondadori-Rizzoli, ha deciso di grattare il fondo del barile. Capiente barile dove stanno decine di opere L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Corriere della Sera

...di fiabe dall'Africa all'Europa, riadattate e raccontate con pupazzi e oggetti, perpubblico vasto. Mercoledì 13 luglio al parco Ippodromo s arà la volta della "in musica - ......contocco surreale che è la ricchezza di queste otto... Insomma otto donne straordinarie in ambienti ordinari contocco ... bianche, afroamericane, indiane,di sentimenti ... «Roar», favole moderne al femminile in un supermarket di violenze fisiche e psicologiche (voto 8)