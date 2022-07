Ultime Notizie Roma del 07-07-2022 ore 13 | 10

(Di giovedì 7 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da di Francesco Vitale in studio nuovo colpo durissimo per Boris Johnson il premier britannico perde il sostegno di un altro ministro di primo piano Michael Dov’è responsabile dello strategico portafogli di livellamento delle disuguaglianze territoriali grande sostenitore della campagna referendaria Pro brexit del 2016 nonostante la raffica di dimissioni che minano fortemente la stabilità del governo motori Johnson non molla ed esclude elezioni anticipate ma una delegazione dei ministri rimasti fedeli al premier britannico gli ha chiesto di voler chiedere di mettersi i tre ministri anche quello dell’interno priti Prater super falco dell’esecutivo e considerato tre i realist il cbd Johnson il premier ha ribadito di non volersi dimettere e cambiamo argomento ...

Altri 5.644 nuovi positivi (età media 47 anni, rapporto positivi/tamponi 24,85% in diminuzione) ed altri otto morti per Covid nelle 24 ore in Toscana. Levittime sono state tre nell'area di Firenze, una a Prato, due a Pistoia, una a Massa Carrara, una a Pisa e portano a 10.219 i, totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia. Coi nuovi casi ...TEMI: allerta meteo fvg meteo friuli venezia giulia meteo fvgfvg temporali fvgForte vento e temporali in arrivo in Fvg, scatta l'allerta meteo In Fvg più di 2mila nuovi casi ... Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Uk, bufera governo Johnson ma lui “Non mi dimetto” Si accende prepotentemente il mercato di EuroLega e lo fa anche con movimenti inaspettati. Tyler Dorsey, il quale era ad un passo dal rinnovo con ...E tutti coloro che sono stati suoi complici dovrebbero vergognarsi", ha detto il leader del partito laburista britannico, Keir Starmer, aggiungendo che "i Tory hanno inflitto il caos al Paese durante ...