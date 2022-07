Storie d’amore dentro e fuori dal piatto (Di giovedì 7 luglio 2022) In cucina – come in amore – la scelta di stare insieme non è solo questione di gusto e razionalità, ma anche – soprattutto – di cuore e complementarietà. E se ci sono persone e ingredienti che stanno oggettivamente bene insieme, nel tempo ci siamo abituati a esercitare indulgenza anche nei confronti degli “accoppiamenti di fatto” che, fino a qualche generazione fa, sarebbero stati considerati tabù (con buona pace di chi non ammette il pesce sul formaggio o l’ananas sulla pizza… sul cappuccino a pasto dobbiamo ancora lavorarci!). Lasciando alle nuove leve di chef, gastronomi e cultori del gusto il compito di confrontarsi e farci cambiare idea sulla liceità di matrimoni che apparente “non s’hanno da fare”, fuori dalle cucine e dalle sale di ristorazione ci sono altri appassionati operatori del mondo food che si battono per la tutela e la valorizzazione dei sapori Made in ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 luglio 2022) In cucina – come in amore – la scelta di stare insieme non è solo questione di gusto e razionalità, ma anche – soprattutto – di cuore e complementarietà. E se ci sono persone e ingredienti che stanno oggettivamente bene insieme, nel tempo ci siamo abituati a esercitare indulgenza anche nei confronti degli “accoppiamenti di fatto” che, fino a qualche generazione fa, sarebbero stati considerati tabù (con buona pace di chi non ammette il pesce sul formaggio o l’ananas sulla pizza… sul cappuccino a pasto dobbiamo ancora lavorarci!). Lasciando alle nuove leve di chef, gastronomi e cultori del gusto il compito di confrontarsi e farci cambiare idea sulla liceità di matrimoni che apparente “non s’hanno da fare”,dalle cucine e dalle sale di ristorazione ci sono altri appassionati operatori del mondo food che si battono per la tutela e la valorizzazione dei sapori Made in ...

