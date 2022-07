Ritiro Dimaro: domani l’arrivo in Val di Sole, la notizia sulla partenza (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo i due giorni di test atletici in quel di Castel Volturno, che hanno praticamente inaugurato la nuova stagione del Napoli, la squadra guidata da mister Luciano Spalletti raggiungerà domani Dimaro, che anche quest’anno ospiterà gli azzurri in Ritiro. Occasione per vedere le prime immagini dei due nuovi acquisti dei partenopei, Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Come ormai di consueto, la squadra arriverà in Trentino nella serata prima dell’inizio effettivo del Ritiro, che quest’anno partirà dal 9 luglio. Il raduno della squadra è previsto domani pomeriggio, alle 15, al Centro Sportivo SSC Napoli Konami Training Center, per poi raggiungere l’aeroporto di Capodichino, dove la partenza è prevista per le ore 16. Due, al momento, le amichevole annunciate – contro la ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo i due giorni di test atletici in quel di Castel Volturno, che hanno praticamente inaugurato la nuova stagione del Napoli, la squadra guidata da mister Luciano Spalletti raggiungerà, che anche quest’anno ospiterà gli azzurri in. Occasione per vedere le prime immagini dei due nuovi acquisti dei partenopei, Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera. Come ormai di consueto, la squadra arriverà in Trentino nella serata prima dell’inizio effettivo del, che quest’anno partirà dal 9 luglio. Il raduno della squadra è previstopomeriggio, alle 15, al Centro Sportivo SSC Napoli Konami Training Center, per poi raggiungere l’aeroporto di Capodichino, dove laè prevista per le ore 16. Due, al momento, le amichevole annunciate – contro la ...

