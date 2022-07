Riforme | Scalfarotto | “Se ho potuto sposare Federico lo devo a Renzi”

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “In questo Paese fareche servono costa, ma tra il bene del Paese e perdere consenso abbiamo sempre scelto la prima ipotesi. Se porto una fede al dito e sono sposato conloa Matteoche ha cambiato la mia vita e quella di tanti, certo non alla sinistra classica. La politica o cambia concretamente in meglio la vita delle persone o non serve”. Così il sottosegretario all’Interno Ivana SkyStart su Skytg24. A stretto giro la reazione sui social di Matteo: “Grazie Ivan, che bel pensiero. Fare politica significa davvero cambiare la vita della gente. Ti voglio bene anche io. E un abbraccio a”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

