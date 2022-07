Rapinano fidanzatini al Vomero | due giovani arrestati e un minore denunciato

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, rapina consumata e tentata: sono i reati che i carabinieri contestano a treaccusati di avere rapinato duenel quartieredi Napoli. I militari dell’arma hanno arrestato due dei tre ragazzi eunnne, un 17enne, che poi è stato affidato ai genitori. Secondo quanto accertato dagli investigatori : i tre, tutti sullo stesso scooter, hanno individuato le loro prede in via Solimena. Si tratta di due fidanzati a passeggio. I tre fermano il motociclo, uno rimane alla guida, gli altri due scendono armi in pugno. Una pistola è puntata al collo del ragazzo, per la compagna una lama a pochi millimetri dal volto. Vogliono tutto: smartphone, portafogli e borsa. Il primo lo ottengono ma la ...

