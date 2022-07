Ponte Morandi | al via processo | parente vittima | Stato assente

(Di giovedì 7 luglio 2022) "Dopo 4 anni siamo ancora in piedi, siamo stati protetti e tutelati dalla procura di Genova, procura che ci ha permesso di arrivare alla verità". A parlare è Emmanuel Diaz che ha perso il fratello ...

Quasi quattro anni dopo il crollo del 14 agosto 2018 si è tenuta a Genova la prima udienza del processo per la strage del, interlocutoria e durata appena un paio d'ore: il procedimento è stato rinviato al 12 settembre . Il collegio di tre giudici (presidente Paolo Lepri, a latere Ferdinando Baldini e ...A parlare è Emmanuel Diaz che ha perso il fratello Henry nel crollo del, tragedia per cui si è aperto il processo a Genvoa."Sono deluso dalla posizione dello Stato italiano, col suo ...Genova, 7 lug. (askanews) - 'Dopo 4 anni siamo ancora in piedi, siamo stati protetti e tutelati dalla procura di Genova, procura che ci ha ...Manifestazione dei giornalisti liguri contro la decisione del presidente del collegio giudicante di consentire solo 10 minuti di immagini alla prima udienza del processo sulla strage del ponte Morandi ...