Non ci resta un euro in tasca: gli italiani spendono tutti i soldi in bollette (Di giovedì 7 luglio 2022) Spese obbligate mai così alte: nel 2022 raggiungono la quota record del 42,9% sul totale dei consumi, il valore più alto di sempre, con un incremento dell'incidenza di 6,3 punti dal 1995 ad oggi. Lo afferma l'Ufficio studi di Confcommercio, secondo cui su un totale consumi all'anno di oltre 19 mila euro pro capite, per le spese obbligate se ne vanno 8.154 euro (+152 euro rispetto all'anno scorso). Tra queste spese, la quota principale è rappresentata dalla voce abitazione (4.713 euro) ma il contributo maggiore all'incremento complessivo viene dall'aggregato energia, gas e carburanti (1.854 euro) che, nella media del 2022, raggiunge un'incidenza sul totale consumi del 9,7%, valore mai registrato prima; questo- spiega Confcommercio - avrà l'effetto di comprimere la spesa su molte aree delle spese libere ...

