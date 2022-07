Moratti bypassa il metaverso di Conte e i corsivi di Salvini L’analisi di D’Anna

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 luglio 2022) Dalpolitico di Giuseppealla dialettica in corsivo di Matteo, allo Sturm und Drang di Letizia, al “così è se vi pare” di Mario Draghi, leader e partiti affrontano in ordine sparso il piano sempre più inclinato dell’ultimo scorcio della legislatura. Disanno i nove punti del terzultimatum presentato daal premier. “Tutti punti che rientrano nel raggio dell’attività dell’esecutivo”, ha più o meno replicato sornione Draghi lasciando sostanzialmente cuocere nel loro brodo i 5 Stelle e ponendo subito la fiducia sul decreto legge cosiddetto “aiuti” che sarà votato lunedì dalla Camera con annesso via libera al termovalorizzatore per Roma, inviso ai grillini orfani di Virgina Raggi. Dal salario minimo al superbonus al 110%, dal cashback fiscale ...