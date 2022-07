LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: tappa e maglia per un Tadej Pogacar implacabile. La nuova classifica (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE classifica Tour DE France 2022 16.52 La nuova classifica generale: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 20:44:44 2 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 0:04 3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:31 4 YATES Adam INEOS Grenadiers 0:39 5 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 0:40 6 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:46 7 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:52 8 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 1:00 9 BARDET Romain Team DSM 1:01 10 GAUDU David Groupama – FDJ 1:02 11 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 1:05 12 MAS Enric Movistar Team 1:1213 CATTANEO Mattia Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:12 14 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 1:16 15 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 1:21 16 SKUJI?Š Toms Trek – ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADE16.52 Lagenerale: 1 POGA?ARUAE Team Emirates 20:44:44 2 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 0:04 3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:31 4 YATES Adam INEOS Grenadiers 0:39 5 PIDCOCK Thomas INEOS Grenadiers 0:40 6 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 0:46 7 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 0:52 8 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 1:00 9 BARDET Romain Team DSM 1:01 10 GAUDU David Groupama – FDJ 1:02 11 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 1:05 12 MAS Enric Movistar Team 1:1213 CATTANEO Mattia Quick-Step Alpha Vinyl Team 1:12 14 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 1:16 15 PARET-PEINTRE Aurélien AG2R Citroën Team 1:21 16 SKUJI?Š Toms Trek – ...

