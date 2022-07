La Rai fa fuori una storica conduttrice: "Non la vedrete più", fan senza parole (Di giovedì 7 luglio 2022) La presentazione dei palinsesti Rai ha dato una chiara visione di quella che sarà la nuova stagione televisiva dell'azienda. Ma scorrendo nella lista dei conduttori e della conduttrici c'è una grande assente. I fan sono rimasti senza parole non comprendendo la scelta adottata dalla Rai. E' avvenuta solo pochi giorni fa la presentazione della nuova stagione televisiva di Mamma Rai. L'emittente ha deciso di non applicare più il criterio di programmazione delle trasmissioni per canale bensì per generi. Secondo Carlo Fuentes, l'amministratore delegato della Rai, l'organizzazione per generi aiuterà a superare "la verticalità dei canali" adeguando l'offerta alla domanda del pubblico a casa. Insomma la Rai punta ad un nuovo tipo di televisione, che massimizzi gli ascolti rispetto alla nuova domanda del pubblico per essere certi di andare nella direzione ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 7 luglio 2022) La presentazione dei palinsesti Rai ha dato una chiara visione di quella che sarà la nuova stagione televisiva dell'azienda. Ma scorrendo nella lista dei conduttori e della conduttrici c'è una grande assente. I fan sono rimastinon comprendendo la scelta adottata dalla Rai. E' avvenuta solo pochi giorni fa la presentazione della nuova stagione televisiva di Mamma Rai. L'emittente ha deciso di non applicare più il criterio di programmazione delle trasmissioni per canale bensì per generi. Secondo Carlo Fuentes, l'amministratore delegato della Rai, l'organizzazione per generi aiuterà a superare "la verticalità dei canali" adeguando l'offerta alla domanda del pubblico a casa. Insomma la Rai punta ad un nuovo tipo di televisione, che massimizzi gli ascolti rispetto alla nuova domanda del pubblico per essere certi di andare nella direzione ...

Pubblicità

ManuPalo67 : @Montecitorio @MISE_GOV @abarachini In Commissione di #VigilanzaRai in mano a Giancarlo Giorgetti - @MISE_GOV in p… - anto_galli4 : RT @NicolaOliv20: - MarcoTortori : RT @OrtigiaP: EPURATO @marcinnaro perchè come corrispondente da Mosca raccontava la verità fuori dalla narrazione del mainstream.. da vero… - Massimo85426130 : RT @OrtigiaP: EPURATO @marcinnaro perchè come corrispondente da Mosca raccontava la verità fuori dalla narrazione del mainstream.. da vero… - Frances39136541 : RT @OrtigiaP: EPURATO @marcinnaro perchè come corrispondente da Mosca raccontava la verità fuori dalla narrazione del mainstream.. da vero… -