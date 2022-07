Franco Bortuzzo | dopo mesi ammette tutto | partono denunce a raffica

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 7 luglio 2022)è esploso, non contenendosi più e lanciando, ininterrottamente. Difficile non ricordare, il papà – eroe di Manuel, sempre vicino al figlio, per supportarlo in ogni singolo momento. A tal riguardo, si rammenti anche il film tv Rinascere, con Alessio Boni e Giancarlo Commare. Naturalmente, però, la famiglia è divenuta particolarmente popolare, grazie alla partecipazione del giovane al GF Vip 6, da cui sono emerse una serie di dinamiche.– Altranotizia (Fonte: Google)Ebbene! Con riguardo ad alcune e ultime vicende,ha detto basta, decidendo così di denunciare in modo assiduo. Una scelta incisiva, forse, ma necessaria per sé e la sua famiglia. E, con grande sorpresa, i social ...