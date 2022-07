F1, incidente per il papà di Carlos Sainz durante una gara di suv elettrici (Di giovedì 7 luglio 2022) Brutto incidente per il papà di Carlos Sainz, nel corso della gara finale di Extreme E a capo Teulada in Sardegna. Nella prima parte della corsa, infatti, l’Odyssey21 di Sainz Senior è stata toccata da quella dalla macchina di Johann Kristoffersson, ribaltando l’auto del papà del ferrarista. Per fortuna subito dopo l’accaduto, seppur dolorante, il papà di Sainz è riuscito ad uscire con le sue gambe dalla vettura. Inoltre gli esami svolti all’ospedale di Cagliari non hanno rilevato fratture, seppur il rischio di guai seri dopo l’incidente sia stato davvero forte. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Bruttoper ildi, nel corso dellafinale di Extreme E a capo Teulada in Sardegna. Nella prima parte della corsa, infatti, l’Odyssey21 diSenior è stata toccata da quella dalla macchina di Johann Kristoffersson, ribaltando l’auto deldel ferrarista. Per fortuna subito dopo l’accaduto, seppur dolorante, ildiè riuscito ad uscire con le sue gambe dalla vettura. Inoltre gli esami svolti all’ospedale di Cagliari non hanno rilevato fratture, seppur il rischio di guai seri dopo l’sia stato davvero forte. SportFace.

