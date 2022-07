"Cinque giorni sulla barella". La "tempesta perfetta" manda in tilt i pronto soccorso (Di giovedì 7 luglio 2022) pronto soccorso nel caos per il boom di nuovi casi con l'arrivo di Omicron 5 e gli effetti dell'ondata di calore su anziani e fragili. I medici denunciano: "Nel Lazio dai 600 ai 900 pazienti al giorno in attesa di ricovero" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 luglio 2022)nel caos per il boom di nuovi casi con l'arrivo di Omicron 5 e gli effetti dell'ondata di calore su anziani e fragili. I medici denunciano: "Nel Lazio dai 600 ai 900 pazienti al giorno in attesa di ricovero"

Pubblicità

acmilan : #SerieATIM 2022/23: kick-off dates and times for the first 5 games ???? Ecco giorni e orari ufficiali delle prime c… - Tg3web : Ancora una straordinaria impresa di Gregorio Paltrinieri, che ai Mondiali di nuoto di Budapest vince i 10 chilometr… - Marceli91113868 : RT @AnnaPavlovskaa: @VivoLibera Solo negli ultimi due giorni, almeno cinque bambini sono stati uccisi a causa dei bombardamenti delle Forze… - Giambat09149018 : RT @AnnaPavlovskaa: @VivoLibera Solo negli ultimi due giorni, almeno cinque bambini sono stati uccisi a causa dei bombardamenti delle Forze… - Bobbio65M : RT @AnnaPavlovskaa: @VivoLibera Solo negli ultimi due giorni, almeno cinque bambini sono stati uccisi a causa dei bombardamenti delle Forze… -