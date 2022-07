Calciomercato Sampdoria: la Spal fissa il prezzo per Salvatore Esposito (Di giovedì 7 luglio 2022) . Ecco la possibile formula La Sampdoria monitora la situazione legata al futuro di Salvatore Esposito. Il centrocampista classe 2000 potrebbe lasciare la Spal durante la sessione estiva di Calciomercato, ma soltanto alle condizioni del club ferrarese.a Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Sampdoria dovrà sborsare 7 milioni di euro per avere il talento della Nazionale italiana. Possibile conclusione dell’affare in prestito con obbligo di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) . Ecco la possibile formula Lamonitora la situazione legata al futuro di. Il centrocampista classe 2000 potrebbe lasciare ladurante la sessione estiva di, ma soltanto alle condizioni del club ferrarese.a Come riportato da Gianluca Di Marzio, ladovrà sborsare 7 milioni di euro per avere il talento della Nazionale italiana. Possibile conclusione dell’affare in prestito con obbligo di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, si può già chiudere oggi per Dario #Saric ?? - DiMarzio : .@sampdoria: fatta per il rinnovo di Fabio #Quagliarella fino al 2023. Annuncio atteso per domani #calciomercato #SerieA - GiovaAlbanese : #DeWinter andrà quasi sicuramente in prestito in #SerieA: destinazione preferita (e favorita) la #Sampdoria, ma ci… - SampNews24 : #Esposito-#Sampdoria, la #Spal fissa il prezzo: la proposta dei blucerchiati - SportdelSud : ???? Non si ferma il mercato della #Salernitana, #MorganDeSanctis studia il ritorno di #FedericoBonazzoli dalla… -