Bayern Monaco | Lothar Matthaus su De Ligt | “Può diventare il leader della difesa | sarebbe un gran colpo”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Mentre ilsi prepara a dare l’assalto a Matthijs De, alla ‘Bild’ è intervenutoper commentare l’eventuale acquisto del difensore olandese: “Puòildel. Si tratta di uno dei migliori centrali d’Europa e ha appena 22 anni, con un giocatore così il clubtranquilli per molti anni. Se dovesse concretizzarsiun super trasferimento, unde guadagno per il”. SportFace.

La telenovela del possibile passaggio di Robert Lewandowski dalal Barcellona va avanti da un po', tra continui colpi di scena. L'ultima offerta da 40 milioni di euro più bonus da parte del club spagnolo non convince ancora i tedeschi, anche se i ...Sulle pagine del quotidiano tedesco Bild, l'ex leggenda dell'Inter e del, Lothar Matthäus , s'interroga sulla forza finanziaria dei bavaresi: " Mi chiedo da dove provengano così tanti soldi ...Mentre il Bayern Monaco si prepara a dare l'assalto a Matthijs De Ligt, alla 'Bild' è intervenuto Lothar Mattheus per commentare il difensore olandese.Cristiano Ronaldo a breve firmerà per il prossimo club, scelta la destinazione: prevale la volontà del calciatore di giocare la prossima Champions League.