Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2022 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 6 LUGLIOORE 18.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO CONGESTIONATO SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE DEL TERRITORIO RIAPERTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI LA VIA FLAMINIA, LA STRADA ERA STATA CHIUSA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, PERMANGONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO – PRIMA PORTA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA CASSIA E L’USCITA SALARIA E POI DALLO SVINCOLO PER LA A24TERAMO ALLA VIA APPIA IN ESTERNA SI STA IN FILA TRA IL BIVIO PER LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD, CON FORTI RIPERCUSSIONI SULLAFIUMICINO IN DIREZIONE GRA, ...