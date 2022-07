Ultime Notizie Roma del 06-07-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un’altra giornata di tensione per il movimento per il governo di prima mattina dall’annuncio che il tanto atteso incontro tra il premier Mario Draghi con il presidente movimento Giuseppe Conte sarebbe stato anticipato il tempo necessario per capire come procedere sul decreto aiuti a quale punto di mediazione può essere Raggiunto per evitare ricorso al voto di fiducia a trovare un compromesso che plachi le ire pentastellate proposito delle modifiche superbonus sbloccando l’impasse politica sulla provvedimento che da ieri ha provocato una serie di rinvii in aula un’improvvisa accelerazione impressa il calendario degli incontri che restituisce il senso della delicatezza del momento i partiti sono in fibrillazione nonostante ...