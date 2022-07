Spread Btp - Bund: chiude in rialzo a 194 punti (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' durato poco l'allentamento della tensione sui titoli di Stato europei, piuttosto evidente nella seconda parte della seduta dei mercati telematici: lo Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) E' durato poco l'allentamento della tensione sui titoli di Stato europei, piuttosto evidente nella seconda parte della seduta dei mercati telematici: lotra Btp etedeschi a 10 anni ha ...

BTp: spread con Bund chiude in lieve calo a 208 punti, rendimento giu' al 3,25% Chiusura in lievissimo calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005436693) e il pari scadenza tedesco a fine contrattazioni si e' fermato a 208 punti base, rispetto ai ...

Unicredit: focus su rumor e news. Buy con upside da favola Unicredit risale la china, ma meno di altri bancari e del Ftse Mib: a tenere banche le indiscrezioni sull'esposizione in russia e le ultime novità societarie.