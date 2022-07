Sensi, al Monza per dare un calcio alla sfortuna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Talentuoso e sfortunato. Probabilmente sono gli aggettivi che più si addicono a Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter ceduto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Talentuoso eto. Probabilmente sono gli aggettivi che più si addicono a Stefano, centrocampista dell’Inter ceduto...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | #Sensi ha accettato l'offerta del @ACMonza ???? - sportli26181512 : Sensi, al Monza per dare un calcio alla sfortuna: Talentuoso e sfortunato. Probabilmente sono gli aggettivi che più… - gigipoletti : Affascinante il progetto #Monza di #Galliani e #Berlusconi …costruire una squadra coma base italiana per vincere i… - GliStessiChe : RT @nox2793: Quelli che credono a Dzeko Monza sono gli stessi che credevano ai 30/40 di Berlusconi per Sensi, Pirola e Pinamonti - nox2793 : Quelli che credono a Dzeko Monza sono gli stessi che credevano ai 30/40 di Berlusconi per Sensi, Pirola e Pinamonti -