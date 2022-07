Perché sempre più uomini stanno richiedendo la vasectomia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito la sentenza Roe v. Wade, privando così le donne del diritto all’aborto, alcuni uomini hanno iniziato a richiedere la vasectomia – una forma di controllo delle nascite maschile, che può essere reversibile – in numero record. Lo hanno raccontato alcuni urologi al Washington Post. Aborto Lauren Conrad racconta la sua gravidanza extrauterina: salvata dall'aborto Da quando la Corte Suprema americana ha ribaltato la sentenza Roe E. Wade del 1973, molti personaggi dello star system stanno raccontando le loro e... “Molti dei ragazzi dicono che stavano pensando alla vasectomia da un po’ di tempo e che la sentenza è stata solo l’ultimo fattore che li ha spinti a presentare la domanda online“, ha ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha abolito la sentenza Roe v. Wade, privando così le donne del diritto all’aborto, alcunihanno iniziato a richiedere la– una forma di controllo delle nascite maschile, che può essere reversibile – in numero record. Lo hanno raccontato alcuni urologi al Washington Post. Aborto Lauren Conrad racconta la sua gravidanza extrauterina: salvata dall'aborto Da quando la Corte Suprema americana ha ribaltato la sentenza Roe E. Wade del 1973, molti personaggi dello star systemraccontando le loro e... “Molti dei ragazzi dicono che stavano pensando allada un po’ di tempo e che la sentenza è stata solo l’ultimo fattore che li ha spinti a presentare la domanda online“, ha ...

