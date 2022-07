"Me lo porterò nella tomba". Parla Lumumba: fu accusato da Amanda Knox (Di mercoledì 6 luglio 2022) Patrick Lumumba si racconta in una intervista esclusiva all'Ansa: "Non bisogna dimenticare Meredith. Io mi definisco 'la seconda vittima', è difficile dimenticare" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Patricksi racconta in una intervista esclusiva all'Ansa: "Non bisogna dimenticare Meredith. Io mi definisco 'la seconda vittima', è difficile dimenticare"

Lumumba: "Caso Meredith tunnel buio ma ne sono fuori" "Me lo portero' nella tomba" ha affermato. Dei 14 giorni in carcere, Lumumba ricorda "una grande tristezza". "Non bisogna mai dimenticare - ha sottolineato ancora - Meredith ma io mi sono sempre ...