Marmolada, vertice in procura sul crollo. 5 i dispersi (tutti italiani), ricerche con droni e cani (Di mercoledì 6 luglio 2022) - Il governatore Zaia: 'Li dobbiamo trovare, abbiamo l'obbligo morale di restituire i corpi alle loro famiglie'. Intanto il procuratore di Trento che indaga per disastro colposo, per ora ha escluso ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 luglio 2022) - Il governatore Zaia: 'Li dobbiamo trovare, abbiamo l'obbligo morale di restituire i corpi alle loro famiglie'. Intanto iltore di Trento che indaga per disastro colposo, per ora ha escluso ...

Pubblicità

speranza_viva : RT @Radio1Rai: La tragedia della #Marmolada. I droni provano ad individuare ulteriori resti di chi vi è rimasto coinvolto. Sul fronte delle… - TheItalianTimes : ?? IL CROLLO DEL GHIACCIAIO #Marmolada off limits a tempo indeterminato. Via alle ricerche coi cani. Proclamato per… - Radio1Rai : La tragedia della #Marmolada. I droni provano ad individuare ulteriori resti di chi vi è rimasto coinvolto. Sul fro… - FraLauricella : RT @FraLauricella: Emergenza #covid in #sicilia: 10.000 contagi Rintracciati 8 dispersi sulla #Marmolada Vertice #draghi #Erdogan #edic… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Riprese le ricerche dei dispersi sulla #Marmolada. In volo 4 droni. I soccorritori valutano l'invio delle unità cinofil… -