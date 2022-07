Lucas Peracchi, Mercedesz risponde al suo ex: “Non è stato carino” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il mese scorso hanno chiesto a Lucas Peracchi un parere sulla forma fisica di Mercedesz Henger e lui ha risposto pubblicando una foto di quando la naufraga si allenava con lui ed ha aggiunto: “In questo scatto era quando si allenava con me ed è un dato di fatto. Adesso potete vederla a L’Isola dei Famosi e datevi da soli delle risposte. Non mi alleno con lei da un anno e mezzo. Potrei esprimermi, ma non lo faccio, anche se è il mio lavoro. Non vorrei anche essere accusato di parerismo“. A distanza di qualche settimana l’ex naufraga ha risposto a questa storia dalle pagine di Nuovo. Secondo Mercedesz il commento di Lucas Peracchi non è stato carino. “Quella è una sua opinione. Non è carino commentare il fisico di una ragazza. Lui ha ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il mese scorso hanno chiesto aun parere sulla forma fisica diHenger e lui ha risposto pubblicando una foto di quando la naufraga si allenava con lui ed ha aggiunto: “In questo scatto era quando si allenava con me ed è un dato di fatto. Adesso potete vederla a L’Isola dei Famosi e datevi da soli delle risposte. Non mi alleno con lei da un anno e mezzo. Potrei esprimermi, ma non lo faccio, anche se è il mio lavoro. Non vorrei anche essere accusato di parerismo“. A distanza di qualche settimana l’ex naufraga ha risposto a questa storia dalle pagine di Nuovo. Secondoil commento dinon è. “Quella è una sua opinione. Non ècommentare il fisico di una ragazza. Lui ha ...

