La vigilia tesa dell' incontro Draghi-Conte

AGI - È attesa per l'incontro di oggi fra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e Giuseppe Conte. Il leader del M5s chiederà al consiglio nazionale un mandato pieno a discutere. L'incontro dopo lo screzio seguito a un'intervista dal sociologo Domenico De Masi circa una presunta richiesta di Draghi a Beppe Grillo per un passo indietro di Conte. Sul tavolo non solo e non tanto l'invio delle armi in Ucraina - con il M5s contrario - ma il ruolo del Movimento all'interno della compagine governativa. Il tutto mentre non cessa il pressing dei parlamentari e degli attivisti per uscire e passare all'opposizione. Il Consiglio nazionale M5s dovrebbe svolgersi in mattinata, poi, nel pomeriggio, l'arrivo di Conte a Palazzo ...

