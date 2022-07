Inclusione degli alunni in situazioni di svantaggio economico-sociale, fisico, piscologico: un modello di PDP (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il protocollo di “Inclusione degli alunni in situazioni di svantaggio” contiene informazioni sulle pratiche per l’Inclusione degli alunni in situazione di svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni in situazione di svantaggio. Per quanto riguarda gli alunni in situazione di svantaggio, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il protocollo di “indi” contiene informazioni sulle pratiche per l’in situazione disocio, linguistico e culturale; definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno; traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazionein situazione di. Per quanto riguarda gliin situazione di, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento percon bisogni ...

