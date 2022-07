Fan della regina Elisabetta? Siete tutti invitati a Windsor per ammirare abiti, gioielli e ritratti di Sua Maestà (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una per ogni anno di monarchia: sono le settanta stampe del ritratto di Elisabetta II realizzato con inchiostro, tè e alcol da Carne Griffiths. Ognuna costa 1.550 sterline (foto Amica) Il Platinum Jubilee di Elisabetta II continua a offrire molte opportunità ai fan di The Queen. Come la “conquista” di Windsor: dal 7 luglio Siete tutti invitati al castello, tra abiti e bijoux per occasioni davvero speciali. Tra gli oggetti in mostra, gli abiti indossati dalla regina Elisabetta in occasione del Giubilei. Quello che vedete nella foto risale al Giubileo di Diamante del 2012 (foto Amica) Fino al 26 settembre La figura autorevole di Elisabetta II ha sempre giocato a favore della ... Leggi su amica (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una per ogni anno di monarchia: sono le settanta stampe del ritratto diII realizzato con inchiostro, tè e alcol da Carne Griffiths. Ognuna costa 1.550 sterline (foto Amica) Il Platinum Jubilee diII continua a offrire molte opportunità ai fan di The Queen. Come la “conquista” di: dal 7 luglioal castello, trae bijoux per occasioni davvero speciali. Tra gli oggetti in mostra, gliindossati dallain occasione del Giubilei. Quello che vedete nella foto risale al Giubileo di Diamante del 2012 (foto Amica) Fino al 26 settembre La figura autorevole diII ha sempre giocato a favore...

