EURO 2022 FEMMINILE: LA RAI SCEGLIE SOLO DONNE PER COMMENTARE LE PARTITE (Di mercoledì 6 luglio 2022) Al via sulle reti Rai gli EUROpei di Calcio FEMMINILE 2022. 31 PARTITE, tutte in diretta, dalla gara inaugurale fino alla finale di domenica 31 luglio, interviste e commenti quotidiani, spazi dedicati nei pre e nei post partita dell'Italia, e un docufilm speciale, in onda domenica 10 luglio su Rai2, per entrare ancora di più nell'atmosfera di uno degli eventi di questa estate sportiva. EURO 2022: LE PARTITE SU RAI1, RAI2 E RAI SPORT Da mercoledì 6 luglio il Regno Unito ospita la fase finale dell'EUROpeo di calcio FEMMINILE: 16 squadre, quattro gironi da 4 squadre, nove città coinvolte, e la Nazionale di Milena Bertolini che, inserita nel gruppo D con Francia, Islanda e Belgio, insegue uno dei primi due posti che valgono i quarti di finale.

