Emirates Team New Zealand | la nuova dimora nell’ex base di Ineos

Pubblicità

biondo2k : @lookcycle e @TamauPogi ancora insieme: nel giorno in cui il campione sloveno ha iniziato mostrare i muscoli al… - VerhelstBr : RT @SpazioCiclismo: Niente #TDF2022 per Matteo Trentin, positivo al coronavirus. Al suo posto, la UAE Team Emirates ha chiamato Marc Hirsch… - SpazioCiclismo : Niente #TDF2022 per Matteo Trentin, positivo al coronavirus. Al suo posto, la UAE Team Emirates ha chiamato Marc Hi… - bikenewsPhoto : L’UAE Team Emirates annuncia la squadra per il Tour de France #bikenews @bikenewsPhoto #cyclingnews @LeTour… -

Tuttosport

... un'incredibile turbine di sfiga si è abbattuto sulolandese, Wout Van Aert che cade, poi ... e a quel punto sono cominciate le grandi manovre dietro, tra un capolino degli UAEnelle prime ......Hotels) +1'04" MAGLIA GIALLA (CLASSIFICA GENERALE) 1 - Van Aert (Jumbo - Visma) 16h17'22" 2 - Powless (EF Education First) +13 3 - Boasson Hagen (Total Energies) +14 4 - Pogacar (UAE) +... Pogacar leader dell'UAE Team Emirates al Tour de France Australian rider Simon Clarke won a crash-marred fifth stage of the Tour de France on Wednesday while Wout van Aert clung onto the leader’s yellow jersey despite coming off his bike. The big winner ...Leicester and Belgium midfielder Youri Tielemans is a high on the transfer targets shortlist for Arsenal technical director Edu and head coach Mikel Arteta.