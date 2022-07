Draghi | incontro con Conte alle 11 Il governo apre al Dl Aiuti | M5S non trova l' accordo sul nuovo Superbonus

(Di mercoledì 6 luglio 2022) «Così però diventa difficile andare avanti. Ogni giorno è una via crucis». A scattare la fotografia dell'ultima crisi di nervi andata in scena tra i partiti della...

fattoquotidiano : Incontro Draghi-Conte rinviato, il premier sui luoghi della tragedia della Marmolada. Anche il consiglio dei minist… - CarloCalenda : Ecco, ieri Conte, oggi Salvini. A occhio domani tocca di nuovo a Conte (martedì) e dunque mercoledì l’incontro con… - fattoquotidiano : All’incontro con Draghi, Conte si presenterà con un corposo fascicolo sotto braccio. Un testo di una manciata di pa… - DomaniGiornale : ???? L'incontro chiarificatore tra #Draghi e #Conte è stato anticipato alle 11 di stamattina ?? - Corriere : Conte-Draghi. oggi l’incontro. M5S preme per uscire dal governo: «Pronti al no alla fiducia» -

Hanno chiesto ripetutamente di essere ricevuti e ascoltati, hanno chiesto un confronto con il governo. La risposta è stata prima indifferenza, poi un discusso'segreto' fra Marioe il Ceo di Uber poco prima dell'arrivo in aula del Ddl concorrenza. Uno schiaffo morale, e non solo, alla categoria dei tassisti, che il Presidente del Consiglio ...Faccia a faccia Conte -, i 5stelle in pressing su Giuseppi: usciamo dal governo La fumata ...se fosse possibile trovare un accordo per evitare di porre la questione di fiducia pervenire...Previsto per oggi pomeriggio l'incontro tra il premier e il leader pentastellato. Alle 13 il Consiglio nazionale M5s. All'interno la DIRETTA dall'Aula (ANSA) ...