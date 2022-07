Dalla Francia: “Affondo dell’Olympique per Mertens. Gli agenti a Marsiglia per l’accordo” (Di mercoledì 6 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Mertens-NAPOLI. I tifosi romantici del calcio dovranno farsene una ragione: Dries Mertens difficilmente resterà al Napoli. Secondo il portale specializzato “Footmercato”, l’Olympique Marsiglia sta accelerando per l’attaccante belga, in virtù del gradimento del neo allenatore Igor Tudor. Il sito annuncia che gli agenti dell’ex Psv sono già nella città francese, pronti a concretizzare l’accordo. Eppure ieri il like di “Ciro” Mertens su un post di tifosi del Napoli aveva lasciato immaginare una riappacificazione con Aurelio De Laurentiis, invece oggi il colpo di scena, con uno dei protagonisti maggiori della storia del Napoli degli ultimi tempi che, probabilmente, metterà fine alla sua esperienza all’ombra del Vesuvio. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. I tifosi romantici del calcio dovranno farsene una ragione: Driesdifficilmente resterà al Napoli. Secondo il portale specializzato “Footmercato”, l’Olympiquesta accelerando per l’attaccante belga, in virtù del gradimento del neo allenatore Igor Tudor. Il sito annuncia che glidell’ex Psv sono già nella città francese, pronti a concretizzare. Eppure ieri il like di “Ciro”su un post di tifosi del Napoli aveva lasciato immaginare una riappacificazione con Aurelio De Laurentiis, invece oggi il colpo di scena, con uno dei protagonisti maggiori della storia del Napoli degli ultimi tempi che, probabilmente, metterà fine alla sua esperienza all’ombra del Vesuvio. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie ...

Pubblicità

FratellidItalia : Inaccettabile e vergognosa la decisione adottata dalla Corte d'Appello di Parigi di respingere le richieste di estr… - sportmediaset : Dalla Francia: Renato Sanches ha detto no al Milan, vuole il Psg #Milan #Sanches - infoitsport : Dalla Francia: “Affondo dell’Olympique per Mertens. Gli agenti a Marsiglia per l’accordo” - MundoNapoli : Dalla Francia- Mertens pronto a firmare col Marsiglia - AndreaMelos1994 : @ANtoDentice001 Sono notizie che vengono dalla Francia. Solo riportate qui. A me non risulta, da fonti italiane. -