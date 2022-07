Concorso secondaria, quesito dubbio su Isocrate nella prova A013. Il professor Lapini: “Il Ministero si scusi e dia per buone entrambe le risposte” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ancora segnalazioni di quesiti errati nelle prove scritte del Concorso ordinario docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. Stavolta nel mirino una domanda contenuta nella prova per la classe di Concorso A013, discipline letterarie latino e greco, svoltasi lo scorso 4 aprile. A spiegare l'inesattezza è Walter Lapini, professore ordinario di Letteratura greca all'Università di Genova, in un articolo sul Corriere della Sera. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ancora segnalazioni di quesiti errati nelle prove scritte delordinario docenti di scuoladi primo e secondo grado. Stavolta nel mirino una domanda contenutaper la classe di, discipline letterarie latino e greco, svoltasi lo scorso 4 aprile. A spiegare l'inesattezza è Waltere ordinario di Letteratura greca all'Università di Genova, in un articolo sul Corriere della Sera. L'articolo .

