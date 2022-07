Come funziona il processo per rendere potabile l'acqua del mare (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - rendere potabile l'acqua del mare in modo da contrastare fenomeni sempre più presenti Come la siccità, la desertificazione e il cambiamento climatico: il processo della desalinizzazione ha conosciuto nell'ultimo mezzo secolo una forte crescita. Ma non in Italia che è ferma su questo fronte pur avendo caratteristiche ideali per un deciso sviluppo: territori in costante scarsità di acqua dolce e una linea costiera tra le più ampie al mondo. Precursori di questa tecnica sono stati i Paesi del Medio Oriente, tuttavia, con il caldo e la 'sete' che avanza, anche in Europa c'è fermento. Soprattutto in Spagna dove, al 2021, risultano installati 765 impianti di desalinizzazione. Il più grande stabilimento del Vecchio Continente si trova proprio a Barcellona e rifornisce ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI -l'delin modo da contrastare fenomeni sempre più presentila siccità, la desertificazione e il cambiamento climatico: ildella desalinizzazione ha conosciuto nell'ultimo mezzo secolo una forte crescita. Ma non in Italia che è ferma su questo fronte pur avendo caratteristiche ideali per un deciso sviluppo: territori in costante scarsità didolce e una linea costiera tra le più ampie al mondo. Precursori di questa tecnica sono stati i Paesi del Medio Oriente, tuttavia, con il caldo e la 'sete' che avanza, anche in Europa c'è fermento. Soprattutto in Spagna dove, al 2021, risultano installati 765 impianti di desalinizzazione. Il più grande stabilimento del Vecchio Continente si trova proprio a Barcellona e rifornisce ...

Pubblicità

Corriere : Come funziona la propaganda russa in Italia - borghi_claudio : @FranziscoFranz Non è né triste né allegro. Ti sto dicendo come secondo me funziona. Poi c'è una possibilità su 100… - riotta : Come funziona una certa 'cultura' italiana. Il docente universitario veterano I Repubblica scrive, per anni, fervor… - sulsitodisimone : Come funziona il processo per rendere potabile l'acqua del mare - mariandres2014 : RT @GianniMagini: La guerra è un business. Non funziona mai per i comuni cittadini. Funziona sempre per i soliti noti. Io sono un Maledett… -