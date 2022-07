Cessione Sampdoria | Redstone e Cerberus valutano il club | la cifra

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Si continua a lavorare per ladella: la cordataavrebbe fatto il prezzo delblucerchiatolatra i 180 e i 200 milioni di euro. È questa l’indiscrezione lanciata da Primocanale in merito alla possibile acquisizione delblucerchiato da parte dei fondi anglo-americani. Il valore della società si basa su redditività, potenziale sportivo, appeal del brand, diritti televisivi e immobili di proprietà. Tolti oltre 100 milioni di euro di debiti,potrebbero formulare un’offerta da 35-40 milioni di euro. A Corte Lambruscini regna l’ottimismo per la buona riuscita della trattativa, che ...

ilLamecus : RT @SampNews24: Calciomercato #Sampdoria, #Falcone allo #Spezia? Assist dalla #Lazio - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, #Falcone allo #Spezia? Assist dalla #Lazio - CalcioOggi : Calciomercato Sampdoria, tutto fatto per Di Stefano alla Reggina: i dettagli - Samp News 24 - vale19811 : RT @TuttoSampdoria1: Cessione #Sampdoria: Redstone con Cerberus. Il punto - ilsecoloxix : La proposta di acquisto della #Sampdoria da parte di #Cerberus prende sostanza. La società inglese Redstone advisor… -

In questi giorni a Genova, sponda, si è tornati a parlare in maniera decisa didel club, in particolare dopo le voci relative alla cordata tra Redstone Capital e il Fondo Cerberus . I due gruppi si preparano all'...Genova " L a proposta di acquisto dell'Unione Calcioda parte di Cerberus prende sostanza. La società inglese Redstone advisory partners si è affiancata al fondo statunitense per formalizzare l'offerta al club di Corte Lambruschini. Redstone ...Cerberus, affiancata da Redstone, sta per formalizzare la proposta di acquisto della Sampdoria: le figure chiave della cordata Cerberus, società inglese affiancata dagli americani di Redstone, sta per ...