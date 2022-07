Atletica, Europei Under 18: Longobardi argento sui 200, Cannavale in finale con 15.33 nel triplo (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Italia conquista una medaglia nella terza giornata degli Europei Under 18 di Atletica leggera, in corso di svolgimento a Gerusalemme (Israele). La firma è quella di Eduardo Longobardi sui 200 metri, che conquista l’argento in una gara dove partiva con tutti i favori del pronostico dopo il 21.04 corso in semifinale (record dei campionati). Nell’atto conclusivo il 16enne si è dovuto inchinare al cospetto del francese Dejan Ottou, capace di imporsi in 21.10 contro il 21.22 del nostro portacolori (1,5 m/s di vento a favore). Terzo posto per il polacco Michal Gorzkowicz (21.34). Eduardo Longobardi è uscito come una molla dai blocchi di partenza, è scattato a razzo e all’interno ha superato il transalpino già a metà curva. Si è presentato lanciatissimo sul rettilineo, ma a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Italia conquista una medaglia nella terza giornata degli18 dileggera, in corso di svolgimento a Gerusalemme (Israele). La firma è quella di Eduardosui 200 metri, che conquista l’in una gara dove partiva con tutti i favori del pronostico dopo il 21.04 corso in semi(record dei campionati). Nell’atto conclusivo il 16enne si è dovuto inchinare al cospetto del francese Dejan Ottou, capace di imporsi in 21.10 contro il 21.22 del nostro portacolori (1,5 m/s di vento a favore). Terzo posto per il polacco Michal Gorzkowicz (21.34). Eduardoè uscito come una molla dai blocchi di partenza, è scattato a razzo e all’interno ha superato il transalpino già a metà curva. Si è presentato lanciatissimo sul rettilineo, ma a ...

