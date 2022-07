Sinner eliminato nei quarti a Wimbledon da Djokovic

(Di martedì 5 luglio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Janniksi ferma neidi finale a, terzo Slam del 2022 che si sta disputando sui prati dell'All England Club di Londra. Nel match che ha aperto il programma sul mitico Centre Court, il tennista altoatesino, testa di serie numero 10, non ha saputo sfruttare un vantaggio di due set a zero, facendosi rimontare da Novak. Il fuoriclasse serbo, numero 1 del seeding, si è imposto al quinto con il punteggio di 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2, dopo tre ore e 39 minuti di gioco.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

