"Quarto città dei libri", venerdì al via la rassegna letteraria (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuarto (Na) – Prende il via la rassegna letteraria "Quarto città dei libri" – Estate 2022 organizzata a Casa Mehari, bene proprietà del comune di Quarto confiscato alla criminalità organizzata. La struttura è in via Nicotera n°8 a Quarto, Napoli. La struttura, inaugurata lo scorso 20 maggio, è dedicata a Giancarlo Siani, giornalista del quotidiano "Il Mattino"; Mehari è il nome del modello dell'auto Citroën su cui il giovane venne ucciso dalla camorra il 23 settembre del 1985. Si comincia venerdì 8 luglio, alle ore 19, in compagnia di Pino Imperatore, scrittore, giornalista e umorista, insieme ai sui romanzi concentrati tra realismo, comicità e malavita tutta da ridere. Sarà un'occasione per trascorrere del ...

