Ostia | rischia di annegare mentre fa il bagno nudo in mare Ma era ai domiciliari

(Di martedì 5 luglio 2022)– Hato difaceva ilin, al largo del Porto turistico di. Ma per l’uomo, un 26enne agli arresti, i guai erano appena cominciati. Tutto ha avuto inizio quando due uomini a bordo di un’imbarcazione hanno visto il giovane dimenarsi in acqua, chiedendo aiuto. Così, hanno deciso di lanciargli un salvagente e di chiala Polizia di frontiera marittima che, dopo averlo fatto trasportare all’ospedale Grassi – dov’è arrivato in codice giallo -, l’hanno affidato agli agenti del X Distretto Lido. Dopo averlo identificato, i poliziotti dihanno però scoperto che il 26enne sarebbe dovuto essere ainella sua ...

