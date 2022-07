Milan, per Ziyech serve la sponda del Chelsea sull’ingaggio (Di martedì 5 luglio 2022) Il Milan non perde di vista Ziyech, ma il Chelsea deve venire incontro ai rossoneri sul nodo dello stipendio L’arrivo al Milan di Charles De Ketelaere non escluderebbe quello di Hakim Ziyech. Il marocchino potrebbe arrivare in prestito con diritto-obbligo di riscatto. I contatti tra Maldini e la nuova dirigenza dei Blues sono intensi. I londinesi devono però contribuire al pagamento dello stipendio da 6 milioni: il Milan infatti non vuole andare il proprio tetto da 4.5 milioni per evitare grattacapi interni. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Ilnon perde di vista, ma ildeve venire incontro ai rossoneri sul nodo dello stipendio L’arrivo aldi Charles De Ketelaere non escluderebbe quello di Hakim. Il marocchino potrebbe arrivare in prestito con diritto-obbligo di riscatto. I contatti tra Maldini e la nuova dirigenza dei Blues sono intensi. I londinesi devono però contribuire al pagamento dello stipendio da 6 milioni: ilinfatti non vuole andare il proprio tetto da 4.5 milioni per evitare grattacapi interni. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Il #Milan spinge su #DeKetelaere. Operazione che mette d'accordo tutti. Piace all'allenatore, proprietà e area sp… - DiMarzio : #Calciomercato | Prima offerta del #Milan per #DeKetelaere - AntoVitiello : Zlatan #Ibrahimovic: situazione molto ben indirizzata per il rinnovo del contratto con il #Milan - Sergio37075361 : RT @FratelliRosson: La prima offerta del #Milan, come prevedibile,per Charles De Ketelaere è stata rifiutata dal Brugges. I due club contin… - eltecatito_ : RT @pasqlaragione: Oltre a Leeds e Leicester, anche l'Arsenal si è inserito nella corsa a De Ketelaere. L'offerta del Milan è troppo bassa,… -