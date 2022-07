Luka Jovic sigilla la partenza definitiva del Real Madrid (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 00:46:52 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 4 luglio 2022 23:46Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2022 23:56 I giganti spagnoli del Real Madrid, lunedì, hanno deciso di chiamare finalmente il tempo per la deludente carriera dei Blancos di un acquisto una tantum di grandi somme. Il giocatore in questione? Luca Jovic. Hitman Jovic è fresco di un’altra campagna francamente abissale al Bernabeu, che lo ha visto concedersi un solo inizio nella Liga, dando vita a un gol solitario in tutte le competizioni. A sua volta, negli ultimi tempi aveva inevitabilmente iniziato a diffondersi la speculazione sul fatto che il serbo fosse pronto per una partenza dalla capitale spagnola quest’estate, con un nuovo periodo ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) 2022-07-05 00:46:52 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Di Conor Laird Pubblicato: 4 luglio 2022 23:46Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2022 23:56 I giganti spagnoli del, lunedì, hanno deciso di chiamare finalmente il tempo per la deludente carriera dei Blancos di un acquisto una tantum di grandi somme. Il giocatore in questione? Luca. Hitmanè fresco di un’altra campagna francamente abissale al Bernabeu, che lo ha visto concedersi un solo inizio nella Liga, dando vita a un gol solitario in tutte le competizioni. A sua volta, negli ultimi tempi aveva inevitabilmente iniziato a diffondersi la speculazione sul fatto che il serbo fosse pronto per unadalla capitale spagnola quest’estate, con un nuovo periodo ...

Pubblicità

Mottos92 : RT @NicoSchira: #Fiorentina’s new signings ? Rolando #Mandragora ? Pierluigi #Gollini ? Luka #Jovic ?? #Dodò #transfers - igame4life1 : Luka Jovic To Fiorentina a DONE DEAL - TheGreatHeisman : Luka Jovic To Fiorentina a DONE DEAL - LeoTricorn : RT @MatteoDovellini: #Fiorentina, accordo raggiunto col #RealMadrid per Luka Jovic. @DiMarzio rivela la formula: titolo definitivo, biennal… - LeBombeDiVlad : ?? #Fiorentina, ecco #Jovic ?? Le modalità dell'affare #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -