L'estrema destra in Grecia continua a crescere anche senza Alba Dorata (Di martedì 5 luglio 2022) Lo scioglimento di Alba Dorata e le condanne al carcere inflitte a buona parte della sua leadership dopo il maxi-processo conclusosi nell'ottobre del 2020 non hanno intaccato lo stato di salute delL'estrema destra greca. A sostenerlo è Konstantinos Tsitselikis, professore specializzato in diritti umani e organizzazioni internazionali presso l'Università della Macedonia di Salonicco, secondo cui il bando inflitto ad Alba Dorata ha aperto la strada a gruppi più estremisti come i Corpi Sacri e ProPatria. «L'estrema destra», ha dichiarato TItselikis a Deutsche Welle «ha subito un duro colpo, ma molte altre formazioni cercheranno di raccoglierne l'eredità nell'agone politico». Alba Dorata era diventata popolare nel 2012, ...

