Irama pubblica il video del singolo Pampampampampampampampam

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 5 luglio 2022) Online ildi, il nuovodigirato a New York É online ildi, il nuovodiuscito l’1 luglio, data del suo inizio di tour: un mix esplosivo urban con influenze caraibiche e tropicali con uno slang cosparso di italiano, spagnolo e inglese che porta per la prima in Italia il genere dembow, originario della Giamaica. Per la regia di Daniel Bedusa e Daniele Sarti con la casa di produzione italo-americana LAND-HO, ilè stato girato a New York nella zona di Brooklyn dove troviamoimmerso nelle suggestioni di una New York anni 90 che ricorda l’immaginario del famoso film Do the right thing di Spike Lee, con scene girate in VHS ...