Concorso ordinario secondaria, errori per la classe A055: il Ministero rettifica punteggi. NOTA (Di martedì 5 luglio 2022) Il Ministero dell'Istruzione interviene con una NOTA per comunicare la rettifica dei punteggi relativi ai quesiti errati presenti nelle prove a risposta multipla del Concorso ordinario scuola secondaria, per quanto riguarda la classe di Concorso A055. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 5 luglio 2022) Ildell'Istruzione interviene con unaper comunicare ladeirelativi ai quesiti errati presenti nelle prove a risposta multipla delscuola, per quanto riguarda ladi. L'articolo .

