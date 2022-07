Chris Evans potrebbe far parte del cast di Pain Hustlers, film di David Yates con Emily Blunt (Di martedì 5 luglio 2022) potrebbe essere Chris Evans ad affiancare Emily Blunt nel cast di Pain Hustler, il nuovo film diretto da David Yates. Chris Evans ed Emily Blunt saranno i protagonisti di Pain Hustlers, un nuovo film che verrà prodotto per Netflix. Il progetto è stato scritto da Wells Tower e la piattaforma di streaming ne ha ottenuto i diritti pagando ben 50 milioni di dollari. Chris Evans sta concludendo le trattative per entrare a far parte del cast del film Pain Hustlers, che verrà diretto da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022)esseread affiancareneldiHustler, il nuovodiretto daedsaranno i protagonisti di, un nuovoche verrà prodotto per Netflix. Il progetto è stato scritto da Wells Tower e la piattaforma di streaming ne ha ottenuto i diritti pagando ben 50 milioni di dollari.sta concludendo le trattative per entrare a fardeldel, che verrà diretto da ...

