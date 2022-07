Al primo giorno da operaio muore a 27 anni (Di martedì 5 luglio 2022) Al primo giorno di lavoro, un operaio manutentore di 27 anni, originario di Niscemi, è morto cadendo dal tetto di un capannone utilizzato come deposito merci nella zona del Dittaino, a Enna. Impegnato sul tetto del magazzino di un hard discount, è precipitato nel vuoto, facendo un volo di circa 12 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno cinturato l’area e avviato indagini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) Aldi lavoro, unmanutentore di 27, originario di Niscemi, è morto cadendo dal tetto di un capannone utilizzato come deposito merci nella zona del Dittaino, a Enna. Impegnato sul tetto del magazzino di un hard discount, è precipitato nel vuoto, facendo un volo di circa 12 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno cinturato l’area e avviato indagini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

