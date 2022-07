Zaia: «Sulla Marmolada è venuto giù un enorme grattacielo di ghiaccio» (Di lunedì 4 luglio 2022) Per il presidente della Regione Veneto le cause della frana sono molteplici. E a chi denuncia la mano dell’uomo risponde: «Siamo di fronte a un evento imprevedibile» Leggi su corriere (Di lunedì 4 luglio 2022) Per il presidente della Regione Veneto le cause della frana sono molteplici. E a chi denuncia la mano dell’uomo risponde: «Siamo di fronte a un evento imprevedibile»

Pubblicità

Corriere : Zaia:«È venuto giù un enorme grattacielo di ghiaccio, non molliamo le ricerche» - laramps : RT @senzasinistra: #Zaia che sarebbe il #meglio della #Lega parla di #tragicafatalità’ e di morti #veneti e #nonveneti e chiude tutte le e… - donatodonati : RT @senzasinistra: #Zaia che sarebbe il #meglio della #Lega parla di #tragicafatalità’ e di morti #veneti e #nonveneti e chiude tutte le e… - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Spero che i numeri si fermino qui, ma so che è una speranza difficile da confermare': lo ha detto il governatore del Veneto,… - fanpage : 'Spero che i numeri si fermino qui, ma so che è una speranza difficile da confermare': lo ha detto il governatore d… -