Ultime Notizie Roma del 04-07-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio si cercano dispersi sul versante della Marmolada dove domenica pomeriggio è crollato un sacco di ghiaccio facendo una strage per i turisti che Stavano salendo sulla cima della vetta più alta delle Dolomiti il bilancio per ora di 6 morti 8 feriti e 17 dispersi Vigili del Fuoco e soccorso alpino stanno perlustrando condronil termocamere La parete della montagna verifiche tra le auto nei parcheggi per identificare i proprietari dei veicoli rimaste in sosta è stato fermato nella notte il presunto autore dell’aggressione avvenuta a Frattamaggiore Napoli ai danni di Nicola Liguori dato alle fiamme mentre stava facendo una videochiamata alla fidanzata si tratta di Pasquale Pezzella 36 anni accusato di tentato omicidio alla Procura di Napoli ...